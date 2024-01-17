高端疫苗合約提前公開　疾管署強調無規避監督

台灣高端新冠疫苗採購合約引起爭議，衞福部疾管署終於周二（16日）提前公開合約內容，當中顯示40.3億元（新台幣，下同，約10億港元）採購500萬劑疫苗，疾管署指當初每劑700元（約173港元）是在資訊不明確下估算，高端出價950元（約235港元），議價後均價840元（約208港元）。疾管署強調，政府並未規避監督或涉及任何不法情況。

高端疫苗合約保密條款期限原為5年，衛福部次長王必勝周二表示，高端公司當日舉行董事會，同意授權提前公開合約。針對外界質疑為何高端疫苗採購單價高於預算編列，疾管署長莊人祥解釋，規劃採購初期各項資訊都不是很明確，當時未包括冷鏈運送及其他作業費用，疾管署極力爭取權益，單價最終包括相關費用並增加配送點。他指出，向其他國際大廠採購的新冠疫苗，冷鏈運送費用都是另外計算。

莊人祥強調，高端疫苗採購案過去已受監察院、審計部及立法院的調查與質詢，已充分接受檢驗，並無不可告人之事。他又指，高端設保密條款期限並非特例，2009年國民黨執政時，政府向諾華採購H1N1新型流感疫苗，保密期亦長達7年。高端則表示，希望政府也能公開聯亞疫苗的合約，因政府並未獨厚高端。