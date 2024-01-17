回應藍白合選立法院正副院長　柯文哲稱太有趣

台灣國民黨和民進黨在剛結束的立委選舉中均未取得過半議席，民眾黨則在不分區立委選舉取得8席，令該黨在即將舉行的立法院院長選舉中成為關鍵少數。對周二（16日）國民黨傳出有意以不分區立委當選人韓國瑜配搭民眾黨立委當選人黃國昌組成「韓昌配」角逐立法院正副院長，民眾黨主席柯文哲直呼太有趣，「畫面很難想像」。黃國昌則表示對上述職位無興趣。

柯文哲周三（17日）主持黨部主管會議後接受訪問，針對立法院長選舉將與誰合作一事，他稱重點不是誰來當立法院龍頭，而是有沒有認同該黨改革立法院的想法。綠營也傳找民眾黨立委、前參謀總長黃曙光合作，柯表示反正有各種說法，民眾黨好處就是各種聲音都有。其妻陳佩琪在Facebook爆料國民黨於選後多次致電丈夫，柯表示「不想接」。柯強調不是拒接，平常都是助理在接。至於新北市長侯友宜若致電會否接，柯則表示常常在開會，手機不在他身上 。另被問會否拜會現任立法院長游錫堃或韓國瑜，柯稱沒有計劃。

對於新一屆立法院的看法，黃國昌稱之前已強調「改革比位置重要」，但無法阻止各種政治放話與臆測，模糊問題的焦點。他重申想做的是推動改革法案與強力監督行政部門，是否與任何政黨合作，應該是黨的整體決策及布局，不應為個人問題。