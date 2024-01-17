美料華擁438枚核彈頭　擴張規模最大最快

美國原子科學家公報周一（15日）發表今年度中國核武報告，估計中國過去5年大幅擴大核武現代化計劃後，現時的核彈頭儲備為438枚，另有62枚核彈頭完成或正在生產，準備交付部隊使用。報告形容，與其他擁核國美國、英國、法國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、以色列、北韓相比，中國的核擴張規模是最大及最快。

中國核力量建設一直備受國際社會關注，原子科學家公報在報告指出，中國現時有346枚核彈頭由陸基導彈部隊配備，型號包括東風26型中遠程彈道導彈、東風5型洲際彈道導彈、東風31型洲際彈道導彈、東風41型洲際彈道導彈。6艘094型戰略核潛艇合共使用72枚核彈頭，每艘可以搭載12枚射程9,000公里的巨浪3型潛射彈道導彈。空中核部隊由20架戰略轟炸機組成，型號分別是轟6K及轟6N，每款數量各佔一半；它們總共配備20枚核彈頭，分別是重力核彈及配備一枚核彈頭的空射彈道導彈。

報告提到，中國過去一年繼續發展內陸地區的固體燃料洲際彈道導彈發射井場，它們分別在甘肅省玉門、新疆自治區哈密、內蒙古自治區杭錦旗，發射井數量分別是120個、110個、90個，總數320個，佔地面積分別是1,110平方公里、1,028平方公里、832平方公里。此外，中國繼續升級及擴大東風5型液體燃料洲際彈道導彈發射井，報告估計當完成工程後，該款洲際彈道導彈的發射井數量由18個增加至48個。

值得留意的是，中國官方一直沒有公布核彈頭數量，美國政府不同部門的估計及推測也有出入；美國國防部去年表示，中國現時有超過500枚核彈頭，估計2030年時增加至約1,000枚，2035年時可能上升至1,500枚。原子科學家公報認為，這些預測取決於很多不確定的因素，例如中國最終建造多少個導彈發射井、實際裝載導彈的發射井數量、多少枚「核常兼備」的東風26型中遠程彈道導彈部署及執行核任務。