台增538宗新冠重症及55死　創近數月新高

台灣衞生福利部疾病管制署周二（16日）公布，台灣新冠疫情進入第5波流行期，上周新增538宗本土重症病例，較前一周增加，創下5個月來新高，其中65歲以上長者佔近八成。上周亦新增55宗疫歿病例，同樣較前一周攀升，也是過去4個月來最多，65歲以上長者佔九成。當地上周類流感就診亦增至12.7萬人次，創10年來同期新高，多42宗重症個案及11宗死亡病例。

據近4周新冠變異株監測統計，本土檢出變異株以EG.5為多，佔58%，其次為JN.1及XBB.1.5，分別佔31%及5%。境外檢出變異株以JN.1最多，佔66%，其次為EG.5及BA.2.86，分別佔22%及7%。疾管署副署長羅一鈞預計，JN.1大概在農曆新年前成為當地的主流病毒株。疾管署中部疫情指揮官黃高彬周三（17日）提醒，新冠併發症死亡率是流感的10倍，呼籲慢性病患者及長者盡快接種新冠XBB疫苗。

去年11月26日起實施陸港澳入境有呼吸道症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至周日（14日）已為386人採檢，其中273人受感染，檢出的仍以流感及新冠為主。桃園機場本月3日起向出入境旅客免費發放快測試劑，已發30.1萬人次，周三起增加高雄小港國際機場、金門小三通的水頭碼頭，定點定時提供快測試劑予入境旅客自由領取。