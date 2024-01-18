殭屍片宣傳旅遊惹議　張家界官員否認表演「趕屍」

湖南張家界國家森林公園官方帳號近日發布一則帶影片的動態貼文，顯示多人穿着巫文化「湘西趕屍」的服飾，有人還做出「殭屍」的動作，配文則疑引導網民在扮演殭屍的人中，尋找張家界市武陵源區文化旅遊廣電體育局局長彭振華。彭振華周二（16日）否認出鏡表演趕屍，並表示以後會採取其他更有創意的形式去拍片。

影片顯示，數名身穿黑色長袍的「殭屍」在「趕屍人」的手勢揮動下，跟隨音樂律動，配文稱：「誰先找到彭振華局長，魅力湘西帥哥任你挑。」一名負責相關宣傳的工作人員回應稱，影片確實是張家界國家森林公園發布，之前的文案也有提到彭振華，但是後面考慮到彭振華並未出鏡拍攝，且在網絡上引發輿情，所以已將影片刪除。

彭振華表示，文旅局沒有參與過趕屍影片拍攝，自己未出鏡，武陵源區文旅局也沒發過類似的影片。他又指張家界國家森林公園確實很漂亮，如果不把它推薦出去，大家也不知道。他提到，現在全國文旅局局長都一樣，要熱情推薦自己的旅遊資源，武陵源區會通過考慮用更包容、更人性化的執法方式來吸引遊客，但現在不便透露具體會拍攝哪些影片。