打擊緬北電騙　廣州檢察機關去年追回逾8億人民幣

廣東省廣州市人民檢察院檢察長張健周二（16日）在市人大會議發表工作報告，指檢察機關過去一年辦理緬北電騙犯罪系列專案，在檢察環節為群眾追回損失8.23億多元人民幣（約9億港元）。

張健表示，廣州檢察機關過去一年共辦理各類案件73,885宗，佔全省檢察機關案件總量的七分之一。全市檢察機關批捕各類疑犯9,064人，起訴18,965人，同比上升58.6%、4.9%。起訴嚴重暴力犯罪和涉槍涉爆、毒品犯罪1,560人，同比下降13.8%。起訴涉黑涉惡犯罪128人。從嚴追訴非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等涉眾型經濟犯罪384人。全鏈條打擊電訊網絡詐騙及其關聯犯罪，起訴1,247人，同比上升29.2%。

過去一年，全市檢察機關起訴銷假製假、侵犯食藥安全等犯罪264人，辦理食藥安全領域公益訴訟案件172件；對侵害未成年人犯罪特別是性侵未成年人犯罪，起訴485人；圍繞旅館入住、網絡監管、校園及周邊安全等問題，向監護不當的監護人制發督促監護令162份。報告又顯示，過去一年，全市檢察機關受理監察機關移送職務犯罪案件218人，已起訴156人，其中廳局級幹部7人、縣處級幹部14人。