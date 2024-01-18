60多人用餐後腹瀉　飯店整改拒賠償食客

寧夏回族自治區靈武市日前有數十名市民到飯店參加婚宴後出現膓瀉，官方通報初步確定為大腸桿菌和沙門氏菌混合感染，並責令涉事飯店停業整改。多名食客周二（16日）表示，與涉事飯店溝通賠償事宜，卻遭對方推諉拖延。飯店負責人未正面回應，靈武市市場監管局則表示，具體賠償方案由當事人與涉事餐廳協商。

靈武市市場監督管理局通報，本月1日多人前往靈武市喜耀飯店就餐後，翌日凌晨60多人相繼出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，並到醫療機構就診。就診後各人身體狀況平穩，只有少數人留院觀察。食客王女士（化名）稱，她當日參加同學的婚宴，吃了牛肉和涼菜，喝了菌菇湯，晚上就開始發高燒，繼而出現渾身痠痛、乏力、腹瀉等症狀。她在醫院3天接受輸液，花了1,000多元（人民幣，下同，約1,100港元），還因此向公司請了5天假。她之後向飯店提出包括醫療費、誤工費、營養費等共3,000多元（約3,300港元）的賠償要求，飯店最初表示只願賠償醫療費，後來連醫療費都不賠。另一名參加婚宴的李先生（化名）因此事住院花費了7,000多元（約7,700港元），同樣未獲賠償。

喜耀飯店一名負責人表示，該飯店仍處於停業狀態，食客可直接致電飯店或相關負責人溝通。對於食客要求飯店承擔醫療費、誤工費、營養費等賠償，該負責人回應「不清楚」。靈武市市場監管局工作人員表示，市監局只能督促涉事飯店作出相應賠償，具體方案需由當事人和飯店協商。該工作人員又稱，根據掌握情況，大部分食客都得到了賠償。