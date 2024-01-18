假冒國安偵察處長　釋囚騙數十人近100萬人民幣

內地一名囚犯向獄友聲稱自己是國家安全廳偵察處的處長，藉此騙取「辦事費」。國家安全部周四（18日）公布該宗涉嫌冒充國家安全機關工作人員進行詐騙的案例，案中查獲一批偽造的警服、警官證等物品。

黃某2014年在獄中認識一同服刑的李某，對方曾故作神秘地表示，自己是國家安全機關的臥底。至前年，已出獄3年的黃某偶遇李某，黃某因捲入一宗案件向對方求助。李某表示自己已是省國家安全廳的偵察處處長，會出面協調把黃某從涉及的案件中「摘」出來。李某又向黃某展示「警服」、「警官證」、「佩槍」等，以獲取信任。李某其後收取黃某2萬元（人民幣，下同，約2.2萬港元）現金作為「辦事」費用，再以「承包政府食堂項目」、「購買安居房」等理由，先後詐騙黃某26萬元（約28.6萬港元）。與此同時，李某又以國家安全機關工作人員身份在多地詐騙近100萬元（約110萬港元），數十人受騙。

國家安全機關接到市民舉報後開展調查，李某到案後，承認冒充國家安全機關工作人員身份詐騙，利用國安警察這一職業的神秘感，以及受害人急於「平事」、「消災」的需求，把自己包裝成國家安全機關「偵察處長」，並從網上非法購買偽造的警服、警官證以及玩具槍等物品進行詐騙。他已被有關部門採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。