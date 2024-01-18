布林肯料中美今年有更多接觸　致力維持台海現狀

美國國務卿布林肯出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會期間受訪，國務院周三（17日）發布相關內容。布林肯表示，中美兩國致力在有共同利益的領域上合作，雖然彼此之間存在分歧和激烈的競爭，但預料雙方今年將有更多接觸。

布林肯表示，美國與眾多國家的關係之中，與華關係是最複雜、最重要的關係之一，但美國處於比以往更強大的位置來處理中美關係，因為他們在國內投資，重新注入活力，重新構想海外聯盟和夥伴關係，處理與中國打交道方面有更大共識。美方認為，穩定關係非常重要，至少不會讓競爭演變成衝突，這不符合他們的利益。他強調，美方會非常直接和明確地處理中美分歧，避免誤解，目前已恢復軍事溝通渠道，對確保不會無意中陷入衝突至關重要。

被問及台灣問題時，布林肯再次就台灣大選向當地人民表示祝賀，稱看到對民主非常有力的肯定。他指出，美國以至世界各國的根本利益，就是確保台海保持和平與穩定，兩岸之間任何分歧都得到和平解決，管控台灣問題是美中建交以來關係取得成功的其中一個標誌。他強調，美方致力維持台海現狀，任何一方都無法接受以任何方式破壞現狀的舉措，特別是動武。