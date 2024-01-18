一天內大陸29艦機現蹤台海　疑深夜戰備警巡

台灣大選結束後解放軍持續在台海周邊出沒，台國防部周三（17日）公布，當晚偵獲11架次大陸軍機逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣中部、北部及西南空域，疑配合軍艦執行聯合戰備警巡。台方周四（18日）再發布最新動態，稱一天內偵獲大陸29艘或架次艦機，其中最近距離基隆不足50浬。

台國防部周三指，當晚7時23分起陸續偵獲解放軍蘇30戰機、運8反潛機等各型主、輔戰機，共計18架次出海活動。台軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置導彈系統應對。台方強調，台海地區的安全與繁榮攸關全球發展與穩定，是區域各方必須共同承擔的義務與責任，台軍將持續依敵情威脅與自我防衞需求，強化自衞能力應對威脅。

至周四，台國防部再公布周三早上6時至周四早上6時，偵獲大陸軍機24架次、軍艦5艘次持續在台海周邊活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線進入台周邊空域。示意圖顯示最接近台灣時，大陸軍機距離北部基隆僅42浬，距離南部鵝鑾鼻僅85浬。另有軍事專頁指，周一（15日）發現兩架大陸陸軍航空兵直升機，假冒民航機的國際民航組織代碼，出現在台海中線東面空域，引起關注。