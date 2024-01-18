內地去年4.24億人次出入境　赴港澳以遊客為主

國家移民管理局周四（18日）召開新聞發布會，公布2023年全年累計查驗出入境4.24億人次，同比上升266.5%；其中內地居民2.06億人次、港澳台居民1.83億人次、外國人3,547.8萬人次，同比分別上升218.7%、292.8%、693.1%。

國家移民管理局發言人張寧表示，2023年內地與港澳間往來人數穩步回升，內地赴港澳以遊客為主，同時呈現目的多樣化、人群多元化趨勢。隨着口岸快捷通關，「港車北上」、「澳車北上」等政策落地實施，從廣東省口岸入境的港澳居民人數明顯增多，佔入境總人數九成以上。

在兩岸往來方面，台胞赴大陸人數快速恢復，較2022年上升7.4倍。為落實國務院《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，國家移民管理局推出10項出入境政策措施於今年正式實施，實施首日在福建高校任教的台胞已獲發定居證。政策實施10多天已有600多名台胞享受到來往大陸通行證件「網上辦」、「口岸辦」等便利措施，1萬多人次台胞通過福建口岸快捷通道通關。