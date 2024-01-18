傳炫富特權受質疑威脅網民　國企員工稱遭冒充造謠

內地近日網傳一名自稱山東青島某國企員工的女子晒工資炫富。炫耀特權，遭網民質疑後威脅「看你先舉報成功，還是我動用關係先收拾你」。內媒周三（17日）引述涉事女子回應稱，自己遭不法分子冒充並造謠抹黑，已報案維護個人權益。

據網民上傳的截圖顯示，涉事女子的小紅書帳號備註為國企員工李某某，共發布過3個動態，內容主要是與男友關某相關，帳號背景是她與一名男性的親密合影，帳號名則是「關某的小妲己」。該帳號自稱在青島國企工作，月薪2.5萬元人民幣（約2.7萬港元），又稱男友超級愛她，等他女友墮胎後，他們打算旅行結婚。網民質疑她是小三，並唆使出軌的男友帶其女友墮胎。

至上周三（10日），該帳號稱「熱烈慶祝我對象女朋友徹底消失」，周一（15日）又稱「家裏有在政府工作的人是甚麼感覺？男朋友家裏有人在，第一感覺是辦事方便，再難的事一句話就解救了，家裏從不缺東西」。有網民表示，要根據帳號資料向青島國資委、紀委舉報，該帳號則回覆「您儘管試試，找不到你是誰，算我輸」，又稱「看你先成功，還是男朋友爸爸先收拾你」。青島市委宣傳部、青島市國資委表示，暫未關注到網上情況，將根據相關資料調查核實。