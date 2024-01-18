流感疫情以乙型為主　新冠病例呈升勢

內媒周四（18日）報道，北京市疾病預防控制中心發布最新疫情狀況，指近一周該市哨點醫院流感樣病例中流感病毒感染率為49.9%，較上月初59.5%的峰值降低近10個百分點。本流行季早期以甲型流感病毒為主，近一周乙型流感病毒佔比增至88.5%，是當前主要流行株。新冠病毒方面，JN.1變異株在當地佔比逐漸增加。

監測數據顯示，北京市流感疫情仍處於較高流行水平，但已呈現逐步下降趨勢。該市新冠病毒感染疫情仍處於低流行水平，近一周哨點醫院流感樣病例中新冠病毒感染率為1.8%，以XBB變異株為主，新冠疫情呈逐步上升趨勢。研究發現，JN.1傳播能力有所增強，但尚無證據顯示其致病力增加。北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉呼籲，長者、兒童和有基礎性疾病患者等重點人群如患上流感，愈早使用抗流感藥物療效愈好。

湖南省疾控中心傳染病預防控制科主治醫生劉子言表示，該省新冠疫情呈低水平波動，目前當地以XBB及其亞分支為主，JN.1佔比也逐漸上升。呼吸道多病原監測顯示，該省試點醫院門急診流感樣病例病原體檢測排名前3位，分別為甲型流感病毒、肺炎鏈球菌、乙型流感病毒；住院嚴重急性呼吸道感染病例病原體檢測則以甲型流感病毒、肺炎鏈球菌、肺炎支原體為主。