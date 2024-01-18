內地首次對社會組織名稱統一規定　5月起實施

內地從今年5月1日起，將首次對社會組織名稱進行統一規定。民政部近日公布有關管理辦法指出，社會組織名稱中的行（事）業領域不得使用「第一」、「最高」、「國家級」等具有誤導性的文字，除非具有其他含義。

內媒周三（17日）報道，中國有近90萬個社會組織，包括社會團體、基金會和民辦非企業單位三類。目前內地對基金會和民辦非企業單位的名稱管理有具體規定，但社會團體名稱立法仍是空白。辦法明確指出，國務院民政部門登記的社會組織名稱按照國家有關規定經過批准，可冠以「中國」、「全國」、「中華」等字詞。縣級以上地方人民政府的登記管理機關登記的社會組織名稱中間含有「中國」、「全國」、「中華」、「國際」、「世界」等字詞，該字詞應當是行（事）業領域限定語，並且符合國家有關規定。

辦法又規定社會團體名稱一般不以自然人姓名命名，確有需要的，僅限於在科技、文化、衞生、教育、藝術領域內有重大貢獻、在國內國際享有盛譽的傑出人物。基金會、民辦非企業單位名稱以自然人姓名作為字號的，需經該自然人同意。使用已故名人的姓名作為字號的，該名人應當是在相關公益領域內有重大貢獻、在國內國際享有盛譽的傑出人物。