盤龍城遺址發現兩處石砌遺迹　屬中商時期

湖北省武漢市黃陂區的盤龍城遺址被譽為「武漢城市之根」，自1954年發現至今，考古工作持續開展。內媒周三（17日）報道，武漢大學歷史學院、湖北省文物考古研究院、武漢市文物考古研究所、盤龍城遺址博物院去年聯合在該遺址楊家灣北坡開展工作，共發掘300平方米，並在發掘區北部清理出兩處中商時期石砌遺迹。

項目現場負責人孫卓稱，第1處石砌遺迹為長約20米、闊約10米的近長方形，由帶狀石塊堆積而成。其南部邊界有8處大型石塊和數處小型石塊整齊排布。第2處遺迹位於第1處西側，發掘部分約10米，闊約7米。在發掘區南部發現有商代建築，其兩條基槽周邊有零星垂直柱洞和黃土堆積，其中一條長約15米基槽內分布石塊。由於黃土較密實和乾淨，懷疑為房屋墊土。

此次發現的石塊堆積規整有序，與黃土共同壘砌，工程量較大，推測屬於盤龍城最晚階段圍繞楊家灣聚落中心而建的大型建築。從本次發掘區域到南部的江家灣這一範圍，推測為該時期的一處大型建築集中分布區域。這為揭露當時聚落核心區域的布局結構提供了重要資料。