批准向韓企出口石墨　華強調出口管制非禁出口

南韓媒體日前報道，中方批准向南韓主要電池行業廠商出口球形石墨材料、石墨負極材料成品的申請。中國商務部發言人何亞東周四（18日）回應稱，相關出口管制不是禁止出口。

中方批准向韓企出口石墨，此舉受到不少韓企歡迎，消除了他們一些顧慮和擔憂。何亞東指出，對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法，為了更好維護國家安全、履行防擴散等國際義務，該部門優化調整石墨出口管制政策，上月1日起正式實施。他強調，這是中國對石墨物項實施出口管制，不是禁止出口。該部門已陸續收到多間企業的許可申請，經依法依規審核，已批准符合規定的出口申請，有關企業獲得兩用物項出口許可證。

國家發改委副主任劉蘇社同日另在國新辦發布會上表示，發改委將會同有關方面以制度型開放為重點，聚焦投資、貿易、金融、創新等領域，推動建設更高水平開放型經濟新體制，實施高水平投資貿易自由化便利化政策，持續做好「引進來」、「走出去」兩方面重點工作。其中在「引進來」方面，將抓緊出台政策，修訂全國版外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施等；在「走出去」方面，將與合作國有關方面加強政策溝通和對接，深化「一帶一路」產能、第三方市場、基礎設施互聯互通、民生項目等合作。