涉彩禮案司法解釋規範審理糾紛　下月實施

內地近年不少地方的彩禮金額持續走高，相關糾紛案件增加。最高人民法院周四（18日）發布審理涉彩禮案件司法解釋，規範司法實踐中存在的彩禮認定範圍、彩禮退還原則、訴訟主體資格等重點難點問題，旨在妥善審理涉彩禮糾紛案件、平衡雙方利益，下月1日起實施。

該司法解釋指出，民法典規定明確禁止借婚姻索取財物，如另一方要求退還，人民法院應予支持。規定亦明確彩禮與戀愛期間一般贈予的區別，在認定某一項給付是否屬於彩禮時可根據目的、習俗、時間等事實認定；而有特殊紀念意義的禮物、增進感情的日常消費性支出等金額較小，不屬於彩禮財物，解除婚約或離婚時可不退還。此外，婚約雙方父母可作為婚約財產糾紛訴訟當事人。

民法典婚姻家庭編解釋（一）雖規定了彩禮退還問題，但在法律邏輯上尚有兩種情況未予規定，需要完善相關規則，包括已結婚並共同生活，以及未辦理結婚登記但已共同生活。在第一種情況下，離婚時一方如請求退還彩禮，人民法院一般不應支持，但在「閃離」的情況下，司法應適當調整，按雙方過錯等事實確定。在第二種情況下，原則上彩禮應退還，但亦不應忽略共同生活的「夫妻之實」。