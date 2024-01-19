涉助代孕嬰偽造出生證　醫院被強制執行逾74萬人民幣

湖北襄陽健橋醫院早前被揭勾結網絡中介販賣出生醫學證明，廣東深圳再有一名女子舉報丈夫與他人通過找人代孕方式，在該院兩次生產孩子再偽造醫學出生證明。警方周三（17日）表示，調查專班仍在處理該案。內媒周四（18日）報道，涉事醫院及其關聯公司被強制執行逾74萬元（人民幣，下同，約81萬港元）。

深圳的蘇女士舉報其丈夫張某與另一名女子陳某通過找人代孕方式，在健橋醫院兩次生產一兒一女，並偽造醫學出生證明將兩名嬰兒登記為雙胞胎，以此完成落戶，兩名代孕嬰兒出生相差3個月。襄陽衞健委初步核查後，將線索移交襄陽警方。警方強調，健橋醫院案發後當地成立的調查專班至今仍在運轉，會徹查該院所有出生證，調查結果將上報公安廳和公安部。

健橋醫院販賣出生醫學證明案件曝光後，該院和院長葉某芝等多名醫護人員陸續被通報處罰。該院與某醫藥集團因合約糾紛，本月6日未按時履行法定義務，被武漢市漢陽區人民法院強制執行55.2萬元（約61萬港元）。該院一個月前亦因同樣原因，被襄陽市襄城區人民法院強制執行10萬元（約11萬港元）。葉某芝擔任監事和第三股東的佳悅母嬰護理公司，上周二（9日）再被襄陽市南漳縣人民法院強制執行8.87萬元（約9.8萬港元）。