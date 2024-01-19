台稱兩岸溝通應不設前提　提醒民眾選後赴陸風險

大陸國安部日前發文表示，面對台灣選舉後的台海局勢，國家安全機關精準打擊遏制台獨分裂勢力。台灣陸委會周四（18日）表示，過往發生台灣民眾赴陸遭濫捕案例，提醒赴陸風險。該會又指，兩岸政治分歧存在幾十年，有賴溝通、對話找到解決共識，呼籲北京當局莫再設置政治障礙前提，展開真正的溝通和對話。

陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，據觀察，大陸內部控管突轉嚴格，台灣人、外國人等入境大陸曾有被濫捕案例，大陸國安部再次對外宣示，表示這樣的動作會持續下去。他指出，將研究未來是否針對大陸地區政治社會形勢增設警示功能。他呼籲北京，現階段兩岸溝通對話關鍵在於陸方設置了不合理、不必要的政治前提，如可搬移掉這些障礙，以及其所衍生出的政治理由，相信兩岸可在過去的基礎上盡早展開對話。對於瑙魯與台斷交並與陸建交，詹批評北京不斷企圖壓縮台灣的國際生存空間，高度抗議這樣的不友善行為；又指大陸官方應優先照顧人民，不是將人民幣送給特定國家。

2024年第22屆亞洲U20（20歲以下）男子排球錦標賽原定今年7月在台灣舉辦，惟大陸以兩岸關係複雜、無法派隊參賽為由，對比賽地點提出異議，最後亞洲排球聯合會將比賽地點改至印尼。詹志宏表示感到可笑亦可惜，指早前大陸限制學者赴台觀選，現再限制運動員赴台。他鼓勵大陸有關部門對於兩岸人民交流展現更大自信，讓兩岸互動可逐步恢復正常。陸委會周四宣布，在台就讀學位的陸生下月1日納入健保，可納保陸生名冊已於本月上旬完成造冊給學校。