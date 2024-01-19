中國體彩否認彩票罕見連號涉內幕　輿論促加強立法

中國體彩最新開獎結果周三（17日）出爐，其中排列3和排列5均出現罕見的「連5」組合，應派獎金合計逾5億元（人民幣，下同，約5.5億港元），意味排列5的獎池繼本月7日後再次被全部清空，引起外界質疑存在內幕。中國體彩周四（18日）回應強調，不存在人為操控及設備程序故障。

中國體育彩票管理中心客服人員表示，本期排列5出了5,966注頭獎，排列5遊戲觸發最大返獎總額風險控制，按照相關風險控制辦法，排列5單注中獎獎金調整為84,034元（約9.34萬港元）。對於內幕質疑，客服人員稱開獎出現豹子號符合遊戲規則，開獎全流程有網絡直播，也有兩名工作人員監督，號碼是隨機搖出來的，此前也出現過連號的情況。

內媒周五（19日）刊文討論罕見連號背後的彩票話題與公信力危機，多年來外界對彩票業的關注不減，關於對彩票業立法的呼聲高漲。有法律界人士認為，出台更高層級的法律法規有助提高彩票的公信力以及人們對彩票的信任度，維護和規範彩票市場的發展，讓其在國家財政收入和社會公益事業中發揮應有作用。