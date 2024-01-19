曾被多次糾錯　陝西歷史博物館秦漢館下周休館維護

位於陝西西安的陝西歷史博物館秦漢館上月29日試開放後，受到社會廣泛關注，惟有民眾參觀後，指出該館展覽中存在多處錯誤。該博物館周四（18日）宣布，秦漢館本月23日至30日閉館維護，至本月31日重新開放。

秦漢館試開放以來，已接待遊客10多萬人次，其中在元旦假期，秦漢館共接待3.06萬人次，佔陝西歷史博物館總接待量50%以上。惟有自媒體指出，秦漢館中很多展品不僅沒有英文標識，甚至連展品的基本資料都不齊全，有些文物名稱也被標錯，如「鷹獸相搏紋飾銅牌飾」 被誤寫為「銅鷹獸權博牌飾」，另在介紹一件銅豆的展品資料中，「蟠螭紋」誤寫成「蟠魑紋」。秦漢館用展板介紹皇帝制度時，亦被指摘將袁世凱列入皇帝名單。

陝西歷史博物館早前發布文章《請您來挑錯》，感謝熱心觀眾指出展覽中存在的錯誤或問題，展覽中已發現的錯誤或問題已全部糾正，策展組對展覽所有資料持續詳細核查，並在每天閉館後訂正。今次閉館維護，旨在進一步拓展服務空間，提升參觀體驗。秦漢館5月18日將正式面向公眾開放，並舉辦國際博物館日中國主會場活動。