四川探近百萬噸鋰資源　河南稀土礦發現新礦物

自然資源部周四（18日）發布消息，四川省甘孜州雅江縣成功探獲鋰資源近百萬噸，是亞洲至今探明最大規模偉晶岩型單體鋰礦。報道指出，該鋰礦詳查和勘探工作歷時5年，累積鑽探進尺4萬多米，最終探獲資源量規模達到超大型。而在河南省，周五（19日）發現一種在新材料領域具有重要科學價值的新礦物。

2023年6月，該礦通過四川省礦產資源儲量評審中心專家組評審。2024年1月，專家團隊對該鋰礦技術創新及重大找礦成果進行鑑定，認為其解決了高原深切割區隱伏巨型單脈偉晶岩型鋰礦找礦關鍵技術難題，總體成果達到國際先進水平，相關找礦技術達到了國際領先水平。鋰是自然界最輕的金屬元素，也是動力電池、儲能電池等產品的核心材料。四川鋰礦資源儲量豐富，佔全國總量的57%，居全國之首，現已具備採礦權的礦石儲量達到1.58億噸。

另自然資源部中國地質調查局周五再發布消息，在河南省太平鎮一個稀土礦中發現的一種新礦物正式通過國際礦物學會審批，被命名為倪培石。該礦物顏色為淺紅至紅棕色，是目前在自然界中發現的鈰元素含量最多的硅酸鹽礦物，以中國地質學家倪培教授的名字命名。