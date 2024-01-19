印度將邊境問題與投資掛鈎　中方批歧視性措施

印度工業促進和國內貿易部部長辛格（Rajesh Kumar Singh）周四（18日）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上受訪稱，如中印在邊境問題上保持和平，印度可放鬆對中國投資的嚴格審查。中國外交部發言人毛寧周五（19日）表示，外界近年一直質疑印度對中國在印企業採取的歧視性措施和選擇性執法背後有其他考量，如有關報道屬實，恰好證明外界質疑不是空穴來風。

據英媒報道，辛格沒有透露可能放寬上述政策的時間表，僅稱一旦中印在邊境的關係穩定下來，投資規則可能會發生變化，在投資方面如果一切順利，相信中印可以恢復正常業務往來。他強調：「你不能讓人蠶食你的邊境，同時又對來自那裏的投資給予紅地氈待遇。」

毛寧回應稱，中方始終認為中印邊界問題作為歷史遺留問題，應放在雙邊關係的適當位置上，並妥善處理。她又指，中印邊境局勢整體維持穩定，邊境事態的解決進程不應影響兩國關係的正常發展，近年兩國雙邊貿易額連續突破千億美元，呈現逐年增長態勢，證明兩國貿易合作的韌性和潛力。中方希望印方充分認識中印經貿合作互利共贏的本質，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、透明和非歧視的營商環境。