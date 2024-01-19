付2888人民幣看火箭發射　逾百人遭帶到民居天台

搭載天舟七號貨運飛船的長征七號遙八運載火箭，周三（17日）在海南文昌航天發射場發射升空。有網民表示，花費2,888元人民幣（約3,180港元）購買觀看火箭發射的內場票，結果被帶到發射場周邊民居的天台，懷疑受騙。文昌文旅局周四（18日）通報，已對涉案企業和接團人員立案。

網傳影片顯示，遊客斥資購買文昌火箭內場票，原本滿心歡喜。誰知到達當地後，領隊稱因特殊原因無法進入內場，於是將一行約120人帶到距離發射場3、4公里的一處居民天台。遊客不滿並跟領隊理論，對方卻鎮定表示時間不等人，找個場地給大家觀看火箭發射，是「現在能夠解決問題的一個方法」。導遊揚言，遊客可以告他，並強調自己也是打工。雖然有遊客曾打電話到文旅局投訴，但最後被帶到一個公共海灘，事件一直未獲處理。

文昌市文旅局周四通報，針對遊客反映「觀看火箭發射遇到虛假宣傳」問題，經初步調查，該市市監局當日上午已對涉案企業神州航天科普教育基地（海南文昌）有限公司涉嫌虛假宣傳情況立案，市綜合行政執法局已對涉案企業無證經營旅行社業務和接團領隊人員無證進行導遊活動立案，正進一步調查取證，處置結果將向社會公布。該局正研究制定進一步規範火箭發射觀禮市場經營行為的相關規定，維護遊客權益，持續提升旅遊市場法治化、規範化水平。