職務違法兼受賄　北京航空航天大學前副校長遭雙開

內媒周五（19日）報道，中央紀委國家監委對北京航空航天大學前黨委常委、副校長張廣嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍及公職，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

調查指，現年50歲的張廣違規收受禮金，在幹部選拔、職工錄用工作中為他人謀利並收受財物；長期違規擁有非上市公司股份，安排他人支付應由本人支付的費用；公器私用，將任職高校的資源作為謀私貪腐的工具，利用職務便利為他人在資產管理、招生入學、求職就業等方面謀利，並非法收受巨額財物。

另外，中國工商銀行股份有限公司前黨委委員、紀委書記劉立憲同日被通報，中央紀委國家監委立案審查調查其嚴重違紀違法問題，發現他違規獲取境外身份並長期隱瞞不報，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。他亦被開除黨籍，按規定取消其享受的待遇，收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。