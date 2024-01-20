中美農業部長會面　討論糧食安全等議題

中國農業農村部部長唐仁健當地周四（18日）上午在美國華盛頓與美國農業部長維爾薩克共同主持召開中美農業聯委會（下稱聯委會）第七次會議，重啟中美農業合作機制，重申聯委會是兩國農業部門定期交流的重要渠道，承諾要倍加珍惜、精心呵護、穩定運行這一機制。

雙方圍繞氣候智能農業、糧食安全、民間交流、貿易便利化等坦誠深入交換意見。唐仁健表示，在中美建交45周年之際，兩國農業部門落實中美元首在三藩市的共識，在華盛頓重啟中斷9年的聯委會會議，這是中美農業關係史上具有里程碑意義的大事。他表示中方願與美方一道，務實推動中美農業合作不斷邁出新步伐，合力穩定糧食和農業發展預期。

維爾薩克歡迎並感謝唐仁健訪美，高度評價中國糧食連續多年穩定增長的發展成就，表示美方重視對華農業各領域合作，願與中方在聯委會機制下，照顧彼此關切，響應彼此活動，營造美中農業關係健康發展的良好氛圍。

在美期間，唐仁健還應約會見美國貿易代表辦公室首席農業談判代表麥卡利普。中國駐美國大使謝鋒、美國農業部副部長泰勒參加會議及相關活動。