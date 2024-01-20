上百噸工業垃圾埋農田　重金屬超標2倍

湖北省荊門市魚塘承包人陳先生反映，有村民在他的魚塘附近農田偷埋上百噸工業垃圾，導致土壤和水受到重金屬污染，魚塘魚苗大量死亡。荊門市生態環境局屈家嶺分局檢測發現，土壤中汞和銅元素超標1到2倍。

陳先生稱，幾年前他開始在當地承包魚塘，前年單獨開挖10多畝池塘培育鱖魚，同年村民趙某找來挖掘機、卡車，在距離魚塘5米的地方挖出百平方米大小、3米多深的坑，並掩埋工業垃圾，包括電路板和金屬碎渣。翌年夏天下了幾場大雨後，掩埋垃圾的地方開始滲水。後來魚塘陸續出現死魚，沒死的魚也是長相怪異，如眼睛突出，皮膚潰爛，當地其他養殖戶查看後懷疑魚塘重金屬超標。陳先生向環保部門舉報，執法人員去年11月底前往抽樣檢測，發現土壤中重金屬超標，之後組織雙方調解，但至今埋垃圾的人也沒受罰。

內媒周二（16日）聯絡到荊門市生態環境局屈家嶺分局，執法大隊工作人員稱，正組織雙方調解，如不成功，建議陳先生走司法途徑。工作人員又指，因陳先生不同意對現場全部開挖，該執法大隊只判斷是一般垃圾，無法進行無害化處理，也未有處罰結果。