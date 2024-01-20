任職Google工程師　加州華漢涉謀殺妻子被捕

美國加州聖克拉拉縣日前傳出一對任職Google工程師的中國夫婦身亡，疑丈夫殺害妻子後自殺身亡。惟聖克拉拉縣法院公開訊息顯示，案中丈夫並沒有死亡，而是在醫院且不允許保釋。檢方指他涉嫌多次毆打妻子並蓄意謀殺對方，已起訴他謀殺重罪。

警方反駁早前疑兇陳立人槍殺妻子于軒一後舉槍自殺的說法，指陳立人多次毆打妻子頭部致死，檢察官將案件定性為家庭暴力致死事件。兩人的朋友周二（16日）上午嘗試聯繫他們無果，到達他們家門口時無人回應，從房屋後面發現陳立人狀態異常決定報警。警方同日上午11時到場，隔着門發現陳立人跪坐在地一動不動，高舉雙手且目光呆滯，遂強行入屋制服對方，並在臥室發現頭部重創倒地不起的于軒一，地板、牆壁和臥室門背面則有大量血漬。

檢方已對陳立人初步提起重罪指控，原計劃周四（18日）下午開庭，因他仍在醫院接受治療而延遲聆訊日期。起訴書顯示，陳立人涉及嚴重暴力、嚴重身體傷害威脅，行為高度殘忍、惡毒或冷酷。警方目前暫未公布事件的經過和原因，美媒曾指案件或與Google裁員有關，惟有知情人士透露案件與裁員無關。