內地求職者付費面試輔導　業者籲勿盲目跟風

內地青年失業率高企，不少求職者需依靠更優秀的面試表演才能爭得理想職位，也因此衍生出付費面試輔導行業。不少機構打着「過來人」或「資深人力資源部職員」等名號，收取數百乃至上萬元（人民幣，下同）費用，為一眾求職者惡補面試技巧，效果卻不盡相同。有業界人士呼籲求職者切勿盲目跟風，須根據自身需求而選擇輔導。

李琳是其中一名選擇付費面試輔導服務的求職者，她發現不少社交及交易平台上提供相關服務產品，而其主要針對模擬面試方面輔導。她認為輔導效果不錯，對方會根據履歷表目標崗位展開模擬面試，期間問及許多與崗位專業性密切相關問題，並按照其回答提供優化建議，她形容對方看似比較有經驗且清晰認識相關崗位，提出的思路和模板也能為其後續面試發揮作用。不過，也有部分認為服務不理想的求職者，如一小時需付費2,000元（約2,196港元）的輔導，提出的建議和問題全能在社交平台上搜到，對其本身作用不大，甚至有輔導員會表現出不耐煩，令求職者大感失望。

有從事面試輔導人士指，服務針對面試行動力不足或性格拖延等人，具有督促應對和完善面試技巧等用途；針對缺乏相關崗位經驗人士，也能針對性地補充職位知識，但建議求職者按照個人實際情況思考是否需要接受輔導，毋須跟風選擇，最終也是靠求職者自身努力。