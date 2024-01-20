今年首場寒流席捲全國　0°C線南壓廣東北部

今年首場寒流周六至下周二（20至23日）由西向東，自北向南影響全國大部分地區。寒流下周日（21日）抵達南方後，四川至江南大部分地區將出現雨雪轉換，局部地區或下暴雪，廣東中北部和廣西大部最高氣溫未來數日或降至10°C以下，最低氣溫0°C線將南壓至廣西北部及廣東北部。

中東部地區將出現大範圍大風降溫和雨雪天氣，預計內蒙古大部、東北地區中南部、江南及華南等地將降溫8°C至12°C，福建中西部、廣西、廣東等地部分地區更將降溫14°C至16°C，其中廣州預計會從周五最高氣溫26°C，於下周日跌至只有10°C。而北方各地則寒上加寒，氣溫降至較常年同期明顯偏低水平，東北及內蒙古中東部最高氣溫降至零下10°C以下，部分地區更將降至零下30°C以下，中東部氣溫至下周三（24日）才逐漸回暖。

不少地區於周五已開始出現大規模落雪，包括內蒙古、山西朔州、呂梁、太原、陝西榆林、山東濟寧等地。其中內蒙古自治區氣象台已發布暴雪藍色預警信號；山西朔州和陝西榆林亦有多條高速公路受臨時管制；山東濟寧鄒城市更啟用智慧調度平台室溫採集系統，目前已為17個小區安裝室溫採集器，確保逾1萬戶居民溫暖過冬。