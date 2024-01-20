華研發新型冠狀病毒　實驗老鼠致死率100%

中國學術與醫療單位合組的研究團隊近日發表論文稱，藉由新冠疫情前在穿山甲體內首次發現的新冠病毒株，已研發出實驗老鼠致死率100%的新型冠狀病毒。美媒近日報道有關論文時，批評研究「鹵莽」和「瘋狂」，認為應該立即停止。

研究單位包括北京化工大學軟物質科學與工程高精尖創新中心、解放軍總醫院第五醫學中心的臨床醫學研究中心、南京大學醫學院醫藥生物技術國家重點實驗室。研究團隊本月4日在生物學預印本網站bioRxiv發表題為「與SARS-CoV-2相關穿山甲冠狀病毒GX_P2V（short_3UTR）造成轉殖人類ACE2基因小鼠致死感染」的論文。論文指出，2019年新冠疫情爆發前，已鑑定兩種與嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2）相關的穿山甲冠狀病毒，並於2020年和2017年分別培養各自的分離病毒株，定名pCoV-GD01和GX_P2V。

研究團隊以複製的生物科技，運用GX_P2V研發新的突變體GX_P2V（short_3UTR），並製成新的變種病毒株GX_P2V C7，感染4隻實驗白老鼠，約7至8天後全部死亡。研究團隊之後再用新製成的病毒感染8隻白老鼠，並於感染第3天和第6天各解剖4隻，分別在大腦、肺、鼻腔、眼睛和氣管裏，發現大量病毒的核糖核酸（RNA）。研究把不致病的GX_P2V改造成實驗鼠致死率100%的病毒，並說「死亡率快得驚人」。