王毅轉訪牙買加　與總理霍爾尼斯會晤

牙買加總理霍爾尼斯上周六（20日）在牙買加首都金斯頓會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅，牙買加外交、財政、衞生、基礎設施等多位政府內閣部長參加。霍爾尼斯指，中方在牙買加遇到困難時毫不遲疑伸出援手，有力支持了牙經濟發展和民生改善，生動詮釋中國幫助發展中國家的真誠意願。

霍爾尼斯指，牙買加將繼續堅定奉行一個中國政策，將牙中關係置於優先位置，致力於打造強有力的牙中戰略夥伴關係。王毅表示，中方讚賞牙方堅定奉行對華友好政策，恪守一個中國原則，感謝牙方理解並支持中方維護核心利益；中國主張大小國家一律平等，尊重牙買加選擇具有本國特色的制度和生活方式，支持牙方維護主權獨立和民族尊嚴，在地區和國際事務中發揮更重要作用。

王毅表示，中牙共建一帶一路成果豐碩，前景廣闊，期待同牙方加強發展戰略對接，擴大各領域合作，密切人文交流。王毅介紹了中國的發展成就和百年目標，表示中國加快推進中國式現代化，願為希望實現快速發展同時保持獨立性的發展中國家提供有益借鑑，雙方可分享治國理政經驗，實現共同發展。

霍爾尼斯表示，中國式現代化為高質量發展樹立了標桿，親眼見證了中國堅持平等原則、真誠對待中小國家，堅信中國將繼續為應對全球性挑戰發揮引領作用。