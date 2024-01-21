防河南學校13死大火重演　地方促拆阻礙逃生防盜網

河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校的宿舍上周五（19日）起火，造成13死1傷，事發時宿舍疑遭鎖上令孩子難以逃生。內媒周日（21日）報道，多地緊急部署校園消防安全工作，有地方要求拆除阻礙逃生的防盜網。

河南漯河市安委辦上周六（20日）發出緊急通知，為深刻吸取今次事故教訓，進一步做好當前安全防範工作，有效防範遏制各類事故發生，要求立即開展全面排查。針對人員密集場所，當地要求圍繞學校、醫院、養老機構、商場市場、賓館酒店、員工宿舍等重點場所重點部位，重點整治違規用火用電用氣、電氣線路私拉亂接、電氣設備老舊及線路敷設雜亂、破損、裸露和違規使用易燃可燃材料裝飾裝修、佔堵疏散通道、消防設施配備不規範、員工消防安全意識淡薄等突出問題隱患。

江西宜春市教體局同日發布緊急通知，提到南陽學校重大火災事故造成多人遇難，事故教訓極其慘痛，要求各地各校迅速開展校內消防隱患排查，確保所有消防設施100%運轉正常，所有阻礙消防逃生的防盜網、裝飾物等快速安排拆除。遼寧盤錦市教育局周日亦宣布，為防止類似事故發生，當局立即全面調度當前校園消防安全工作，要求全市各級各類學校立即開展自查，切實抓好消防安全工作，保證師生生命安全、校園穩定。