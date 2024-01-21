游錫堃稱自己當立法院長　不怕大陸干預

國民黨欲推不分區立委當選人韓國瑜，角逐台灣立法院長。民進黨籍現任立法院長游錫堃上周六（20日）表示，自己當立法院長不怕大陸干預。對於有前立委提到民眾黨可能支持「綠藍配」，他周日（21日）則稱有很多組合都可能，他無法預判。民眾黨主席柯文哲則希望大家踴躍回應議會改革，最後期限定為下周日（28日）。

游錫堃上周六在宜蘭市出席活動時，被問到立法院未來有沒有機會「白綠合」。他指民主國家或地區常有結盟，是指執政的結盟，才能穩定施政，重點不在於正副議長的結盟。他又稱自己不是大陸喜歡的人，推動議會外交不怕被干預。他周日參加立委陳歐珀的感恩茶會時強調，正副院長選舉經由黨團決定人選，很有彈性，自己還不是黨團通過的候選人，身為院長要維持職權中立。

民進黨立法院黨團將於周二（23日）舉行新科立委共識營，並於下周一（29日）舉行黨團會議，現任副總統、民進黨主席、總統當選人賴清德將赴立法院，親自出席這兩場會議。台媒周日引述立法院人士指，這是史上首例，立法院將加強安全措施。