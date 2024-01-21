傳逾80間汽車經銷店倒閉　永奧認遇經營危機

廣東永奧投資集團近日疑資金鏈斷裂，旗下逾80家汽車4S店（汽車銷售、維修、配件和資訊服務門市）倒閉，部分門店被銀行查封，庫存汽車遭銀行連夜拖走抵債。內媒周日（21日）引述最新聲明報道，該集團闢謠否認倒閉，強調無涉嫌詐騙，網傳消息均屬謠言。但集團承認近期遭遇經營危機，正採取措施積極自救，並將確保新車交付。

據報道，永奧集團去年初已傳出欠薪問題，有基層員工被拖欠5個月薪水，部分管理階層則被拖欠8個月薪水。上周四（18日）有網民發文稱，超過100輛拖車日前駛入東莞國際汽車城，在銀行人員安排下，拖走永奧門店大批車輛。車主戴先生表示，早前已向銷售人員支付1萬元人民幣（約1.1萬港元）訂金，對方承諾農曆新年前可取車，但4S店內的新車被銀行運走抵債，現在不知如何是好，也不知集團會否退款。

永奧集團上周五（19日）發布聲明，強調會成立危機管理團隊，負責全面統籌和協調各項工作；並保障全體員工權益，加緊安排核算和優先保障薪資發放等。針對員工薪資拖欠問題，東莞市相關部門已設立政府調查組，對永奧資產採取保護措施，並登記遭拖欠薪資的員工資料。針對車輛交付困難，調查組已調查登記相關4S店車輛交付情況，將優先保障已全額購車車主的權益。