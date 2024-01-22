王毅與牙買加外長會談　牙方感謝中方助成功抗疫

中共中央政治局委員、外交部長王毅上周六（20日）在牙買加首都金斯頓同牙買加外長約翰遜‧史密斯舉行會談。王毅表示支持加勒比國家聯合自強、推進一體化建設，願共同推進落實中方提出的系列重要全球倡議，推動相互尊重、平等互利、共同發展的中加全面合作夥伴關係邁上新台階。

約翰遜‧史密斯表示，很高興在中方援建的外交部大樓接待中國外長；牙買加是最早支持一個中國原則的英語加勒比國家，歷屆牙買加政府始終恪守這一立場，牙方為此深感自豪，將繼續毫不動搖奉行一個中國政策。他續指，牙中政治互信牢固、理念高度契合、合作互利共贏，人文交流活躍，兩國戰略夥伴關係成果豐碩。

約翰遜‧史密斯感謝中方為牙經濟發展和民生改善提供寶貴支持，為牙買加成功抗疫雪中送炭；牙買加正借鑑中方治國理政經驗，加強經濟發展規劃，努力消除貧困，期待擴大雙方基礎設施、經貿、農業、教育、科技等合作，發展強勁的牙中戰略夥伴關係。

王毅指，中牙地理上相距遙遠，但友好交往有悠久歷史，首批中國僑民抵牙已170年。牙買加是首批同新中國建交的加勒比國家，也是首個同中國建立戰略夥伴關係的加勒比國家。他指中牙彼此尊重、平等相待，雙邊關係實現歷史性跨越，友好合作取得豐碩成果，為兩國人民帶來實實在在好處；中方願繼續支持牙加快國家發展振興，不斷譜寫中牙友好新篇章，見證中牙互利合作新成就。