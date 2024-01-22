賣煙花爆竹暴利可期　鄭州上千人排隊求辦證

農曆新年將至，內地不少民眾愛燃放煙花爆竹慶祝，但多地嚴格限制甚至禁止，至近來開始出現鬆綁迹象。內媒周日（21日）報道，河南省鄭州市中牟縣傳出，開放農曆新年銷售煙花爆竹的人辦證，在暴利可期下，當地傳出上千人排隊辦證，需先繳付600元（人民幣，下同，約660港元）的培訓費。

位於鄭州市中牟縣建設路與軒城路交叉口的一個辦事大廳外，上周五（19日）雖然天氣很冷，地上的水都結成冰，但一早大批民眾已排起長龍，想申請許可證在今年農曆新年銷售煙花爆竹。有排隊民眾表示，去年農曆新年在當地賣煙花爆竹，一共賣了30多萬元（約33萬港元），最後賺了約10萬元（約11萬港元），故一聽說又開始辦證，便趕緊跑來。

但在現場維持秩序的中牟縣應急管理局工作人員指出，網傳的辦證其實是對中牟縣現行政策的誤讀，如想從事煙花爆竹銷售，辦理煙花爆竹經營許可證當然必不可少，但現在當地正在做的是先對報名的潛在煙花銷售商進行安全培訓，還沒走到辦證這一步。當地宣傳部門也對外解釋稱，現在中牟縣尚未接到鄭州市關於「禁改限」或「解禁」的確切消息。