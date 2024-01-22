懸賞百萬徵下聯8年無果　景區否認炒作稱寧缺勿濫

內媒周日（21日）報道，廣東省一個景區以「觀音山上觀山水」 為上聯，對外徵集下聯，8年來收到36萬餘句投稿，但一直未找到最佳下聯。該景區近日再發布徵聯啟事，獎金總額達138萬元（人民幣，下同，約152萬港元），但被質疑炒作，或為營銷手段。景區回應稱，因最佳下聯要掛在景區大門，要求嚴格，所以寧缺勿濫。

東莞市觀音山森林公園2015年以廣東楹聯學會時任會長鄒繼海先生創作的「觀音山上觀山水」為上聯，向海內外徵集下聯，逾8年來公開徵聯9次並收到大量投稿。但因出句機關甚多，應對難度極大，期間雖有一些投稿獲得「優秀下聯」，「最佳下聯」卻一直空缺。該公園近日發布第10次徵聯啟事，征集「最佳下聯」和「優秀下聯」，投稿時間為今年全年。

下聯內容可用觀音山景物或五岳元素應徵，如以觀音山景物元素對句，取「最佳下聯獎」1句獎金88萬元（約97萬港元）；取「優秀下聯獎」20句，每句獎金1萬元（約1.1萬港元）。如以泰山、華山、衡山、恒山、嵩山等五岳景物元素對句，取「最佳下聯獎」1句，獎金10萬元（約11萬港元）；取「優秀下聯獎」20句，每句獎金1萬元。