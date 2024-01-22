長榮機師投票通過　工會擬農曆新年前後罷工

長榮航空股份有限公司機師為爭權益，在桃園市機師職業工會協助下舉行罷工投票，周一（22日）公布結果，指1,398名會員中有910人領票，結果顯示900票同意、10票不同意，取得罷工權。機師工會理事長李信燕表示，計劃在農曆新年前後啟動罷工，會在24小時前預告，具體細節將待周四（25日）理事會討論決定。

機師工會指控，長榮航空機師2011年以來實質減薪逾10%，導致台灣機師人力流失近一成，公司為填補人力與違法中介串連大量引進外籍機師，並拒絕針對工會所提出改善勞動條件以解決人力流失與不足。機師此次罷工投票是為了爭取調薪20%，提高外站津貼，並訴求禁用違法外籍機師等。對此，機師工會自去年12月下旬開始進行罷工投票，揚言在農曆新年期間罷工，開票結果於周一出爐。

結果顯示，機師工會長榮分會順利取得合法罷工權，高達85%同意，全體會員也有65%同意。機師工會重申，啟動罷工絕對是工會最不願意、也是最不得已的選擇，但工會已等待長榮航空資方回應長達近一年時間，但對方仍未提出任何對策進行實質協商。若公司願針對工會訴求提出對策，共同尋求雙方共識，工會在宣布罷工前一刻，都抱着開放協商的負責任態度。