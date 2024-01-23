利是錢急漲引攀比現象　阜陽官方：將引導樹立正確觀念

內媒周日（21日）報道，近期有網民反映過年派利是攀比風氣嚴重，部分地區利是錢甚至上漲到數百元至上萬元（人民幣，下同），為農村長者增加許多經濟壓力和煩惱。其中安徽阜陽官方回應指，將引導農村群眾樹立有關利是的正確觀念，引導基層將壓歲錢的合理發放納入村規民約。

阜陽市有民眾日前在網上留言稱，最近幾年因互相攀比心理，利是錢從以前的10至20元（約11至22港元），上漲至200至600元（約222至668港元），令不少人為此感到壓力倍增；另有市民指由於親戚多，其年過七旬的父親每逢過年便要派出10至20封利是，且每封至少100元（約111港元），若派得少則會顯得自己臉上無光，對方也會感到被輕視。

有學者指出，農村畸形的攀比現象造成利是錢和長者的收入不均衡，更會直接影響兒童的價值觀，急需治理。阜陽市文明辦表示，派利是承載了長輩對晚輩的祝福與期許，但若利是錢過高則增加農村家庭經濟負擔，更會引發攀比浪費現象，故未來將加強與民政、婦聯等機構協作，加大宣傳教育力度，倡導農村民眾建立勤儉持家的價值觀，並借鑑推廣外地有效做法，提倡理性節約，堅決反對攀比和浪費。