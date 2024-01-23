孫衞東訪巴基斯坦　商加強防務合作

中國外交部副部長孫衞東上周六（20日）起訪問巴基斯坦3天，周一（22日）與該國陸軍參謀長穆尼爾商討如何加強雙邊防務合作。孫衞東同日拜會該國總統阿爾維，指中方願與巴方落實好兩國領導人達成的重要共識，深化政治互信，拓展務實合作，打造中巴經濟走廊「升級版」，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

中巴就加強雙邊防務合作舉行會談，孫衞東在旁遮普邦拉瓦爾品第與穆尼爾討論相關措施，以及共同關心的問題。孫衞東表示，中巴在任何情況下都是戰略夥伴，並讚賞巴方為地區和平穩定作出努力，對中巴經濟走廊項目採取的安全措施感到滿意。穆尼爾對孫衞東的評價表示感謝，指兩國關係建立在對地區和平、穩定和繁榮的共同理解上。

孫衞東與阿爾維會晤時重申，中巴是全天候戰略合作夥伴，中方讚賞巴方堅定奉行一個中國原則，支持巴方捍衞主權、獨立和領土完整，支持巴團結、穩定、發展、繁榮。阿爾維稱將繼續堅定支持中國維護核心利益，巴方願與中方高質量建設中巴經濟走廊，交流發展經驗，讓合作成果更好惠及兩國人民。孫衞東此行另拜會巴基斯坦總理卡卡爾、參聯會主席薩希爾、外長吉拉尼等，並與巴基斯坦外交秘書卡茲共同主持中巴經濟走廊國際合作協調工作組第4次會議。