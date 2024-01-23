廣東去年GDP破13萬億人民幣　今年增長目標5%

廣東省十四屆人民代表大會第二次會議周二（23日）上午在廣州白雲國際會議中心召開，周四（25日）下午閉幕。省長王偉中周二在會上作政府工作報吿，廣東地區生產總值（GDP）去年突破13萬億元（人民幣，下同，約14.5億港元），增長4.8%略遜預期；而今年經濟增長目標為5%，進出口總額增長1%，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業人數110萬人以上。

報吿指出，廣東是全國首個突破13萬億元GDP的省份，總量連續35年居全國之首。其中，廣州經濟總量突破3萬億元（約3.35萬億港元），地方一般公共預算收入達1.39萬億元（約1.55萬億港元），增長4.3%；深圳成為廣東第二個萬億元消費城市，工業投資連續36個月保持兩位數增長；佛山則成為廣東第二個規模以上工業總產值突破3萬億元的城市。全省經營主體突破1,800萬户、全年淨增172.8萬户，而區域創新綜合能力連續7年全國第一。

王偉中周一（22日）參加省政協十三屆二次會議聯組討論會，指出今年是《大灣區發展規劃綱要》公布5周年，要做好多方面工作，包括「一點兩地」全新定位，全面深化粵港澳合作，推進「軌道上的大灣區」建設，做好廣珠澳高鐵前期工作，加快皇崗、沙頭角等口岸重建和改擴建。此外，要用好管好港珠澳大橋，優化完善「港車北上」、「澳車北上」，穩妥推進「粵車南下」；擴大「灣區標準」清單和「灣區認證」項目範圍，擴大「組合港」、「一港通」試點，強化大灣區貿易、航運樞紐功能，加強粵港澳大灣區建設與國家重大戰略的協同聯動。