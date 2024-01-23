冒0℃以下嚴寒　烏什縣地震男子僅穿內褲逃生

新疆阿克蘇地區烏什縣周二（23日）凌晨2時09分發生黎克特制7.1級地震，事發時大部分人均在睡夢中，不少人因此來不及穿衣便逃到大街；也有住在高層的市民稱嚇得腳軟，眼淚一直流。網上亦有大量市民逃生的畫面，例如有正在打桌球的市民在地震發生後，立即拋下球桿逃離桌球室。

一場突如其來的地震打破深夜的寂靜，當晚氣溫降至0℃以下。在阿克蘇地區，居民姜先生憶述半夜時突然感到床在搖晃，起初以為是錯覺，但很快意識到是地震。他當時不顧身上只穿着內褲，一邊用被包裹身體，一邊從酒店的5樓跑到大街上，連升降機都不敢使用。他表示，當時室外氣溫只有-8℃、-9℃，冷是很冷，但「人活着就是平安」。確認情況安全後，他在街上等了約個半小時，才敢返回酒店取回衣物。

同樣住在阿克蘇區的劉女士表示，當時她的睡房已關燈，突然感到大廈搖起來。她起初以為只搖數秒，誰知愈搖愈兇，搖了10至20秒也沒有停下。之後她走出大廳準備開燈，才發現家裏的裝飾燈、花盆都在劇烈搖晃，於是立即叫醒家人逃生。最後她和家人只花了2分鐘便從15樓的家跑到街上，當時街上已聚集了很多人。劉女士稱當時感到雙腿發軟，眼淚也忍不住流出來。

地震發生時，位於阿克蘇的車站震感強烈，但車站客運員衞萍萍等工作人員卻沒有慌忙逃命，而是冷靜地組織候車大堂內200多名旅客緊急疏散。此外，三角地站車站值班員郭雲龍在地震發生時臨危不亂，緊急叫停旅客列車，確保了旅客和列車行車的安全。