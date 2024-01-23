未偵獲大陸軍機闖東引防區　台軍接受糾正檢討

大陸解放軍一架運12運輸機前年農曆新年期間，利用關閉電碼、雜波掩護等手段，在台灣連江縣東引防區飛過，雖有民眾拍攝到該機，但台軍卻未偵獲。台監察院上周五（19日）通過監察委員提出的調查報告，糾正國防部及空軍司令部。台國防部周一（22日）表示，尊重監察院的糾正並虛心檢討。

調查監委指出，上述民用塗裝的運12於前年2月5日大年初五，自福建福州長樂機場起飛後，台灣空軍所屬雷達雖曾掌握其航迹，但因該機關閉電碼、低空慢飛及受雜波影響，指管單位未能啟動後續目標建立或辨識程序，導致該機飛抵東引島某營區上空，始有衞哨目擊，循戰情回報。台軍方事後研判，東引島密布導彈，大陸軍機此舉是有意挑釁，並測試島上駐軍應對。台國防部表示，已對外島地區增加值勤人力，提升低空目標偵獲率，並陸續部署台製CS/MPQ-90蜂眼雷達。

另外，台國防部周二（23日）公布大陸空飄氣球擾台路徑及軍機艦動態，周一上午6時至周二上午6時，偵獲軍機7架次、軍艦3艘次持續在台海周邊活動，其中1架次軍機逾越海峽中線。台軍於周二晚10時43分亦偵獲一個空飄氣球，逾越海峽中線，出現在基隆西方88浬，在約2.3萬呎高空向東飄行，並於當晚11時10分消失。