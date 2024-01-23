內地去年糧食產量近7千億公斤創新高　今年抗災困難

國務院新聞辦公室周二（23日）舉行新聞發布會，介紹去年農業農村經濟運行情況。據通報，內地去年糧食產量逾6,954億公斤，比前一年增加88.8億公斤，再創歷史新高，連續9年穩定在6,500億公斤以上。會上亦指出，去年豬肉產量為2015年來最高水平，農曆新年後生豬養殖或延續虧損；今年農業氣象年景總體偏差，抗災奪豐收任務亦十分艱巨。

農業農村部副部長鄧小剛表示，內地去年有效克服黃淮罕見「爛場雨」、華北東北局地嚴重洪澇、西北局部乾旱等災害影響。大豆油料擴種成效明顯，大豆面積1.57億畝，連續兩年穩定在1.5億畝以上，產量208.4億公斤、創歷史新高；油料作物種植面積邁上2億畝台階。生豬產能保持穩定，全年豬肉產量5,794萬噸、比上年增長4.6%；牛羊禽肉、牛奶、水產品全面增產，蔬菜水果供應充足。但去年豬價長時間低位徘徊，全年生豬養殖頭均虧損76元人民幣（約84港元），是自2014年以來首個算總帳全年虧損的年份。監測發現，本月前3周生豬價格持續下跌。

針對今年農業困況，農業農村部將分區域、分作物制定防災預案和技術方案，加快構建「平急兩用」區域農業應急救災中心，提早做好物資儲備和技術準備，組派工作組和科技小分隊深入受災一線，指導落實防災減災救災措施，最大限度減輕災害損失。同日舉行的全國海關工作會議另透露，去年新增准許51個國家和地區146種次農食產品輸華。