台21縣市發低溫特報　彰化57人心臟不適送院

受寒潮影響，台灣中央氣象署周二（23日）對21縣市發布低溫特報，其中有14縣市呈現橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率。彰化縣在24小時內有57人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有2名男女情況嚴重命危，送院前已無生命迹象。雲林縣氣溫低至7℃，3名老人送院前心肺功能停止，經搶救恢復呼吸、心跳。

氣象專家彭啟明提醒，周二為今年入冬最冷的一天。彰化縣消防局統計，至當日上午8時前24小時內，全縣有多人出現心臟不適症狀，需送院搶救。其中2人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，分別為93歲老婦和76歲老翁，都屬於年齡偏高。消防表示，無法判別是否因入冬後溫差過大造成，但氣溫驟降會增加慢性疾患發作或有惡化的風險。

宜蘭縣太平山周二氣溫下降至零下3℃，凌晨3時開始下雪，地面積雪像是鋪上白氈，大批遊客蜂擁而上，園區售票口等候入園的車輛大排長龍。台北陽明山及烏來山區湧現追雪車潮，北投區巴拉卡山公路發生交通事故，一輛私家車衝落山坡，司機和乘客3人獲救，無人受傷。桃園市復興區當日迎來今年第一場雪，市政府宣布3個里停課，另有1人在路上行走期間，突然倒地身亡。