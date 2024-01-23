圖瓦盧或與台斷交傳言來自瑙魯　台媒質疑認知作戰

太平洋島國瑙魯宣布與台灣斷交並與北京建交，近日再傳出另一太平洋島國圖瓦盧可能在該國周五（26日）舉行大選後與台斷交，改與北京建交。台媒周二（23日）引述知情人士指，上述消息來自瑙魯，可能在某種程度配合大陸外宣和認知作戰，或對台灣施壓；但強調圖瓦盧朝野上下非常支持台灣，兩地邦誼穩固。

知情人士透露，台灣第一時間向圖瓦盧政府高層求證，該國總理瓦塔諾（Kausea Natano） 、總督法拉尼（Tofinga Falani）等都表明消息不屬實，而美國和澳洲亦致力經營與圖瓦盧的關係。該人指出，圖瓦盧有16名國會議員，除少數立場可能搖擺外，超過三分之二都表態支持台灣，就算國會選舉有變數，反對黨取得勝利，料也不影響台圖邦交。

知情人士強調，向澳洲傳媒透露上述消息的圖瓦盧駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu），其接受的訊息來源在該國是「極少數」，潘恩鈕也是聽他人未經證實的轉述，事後已與台外交部聯繫，該部門認為對方是出於好意。澳洲外長黃英賢周二回應相關問題時，稱圖瓦盧如要與台灣斷交，澳洲也不會出手干預。