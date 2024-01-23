專家憂台大選結果不利北京　今年恐重演台海危機

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）與台灣國防安全研究院合作，在台灣大選前訪問87名美台專家。結果於周二（23日）公布，逾半數人認為今年可能出現緊張局勢，台灣專家指大陸可能採取非軍事脅迫行動，美國專家則擔心會有如1996年台海危機的大規模軍演。

調查在去年11月28日至12月15日進行，訪問了52名美國專家與35名台灣專家。多數人認為大陸5年內如試圖脅迫台灣，最可能採取的行動是隔離或封鎖台灣，但不足以迫使兩岸統一，只有26%美國專家及17%台灣專家認同大陸有在未來5年對台發動有效兩棲入侵的軍事能力。如大陸尋求5年內實現統一，80%專家認為解放軍高度動態聯合封鎖最可能發生，一旦美國不干預或干預有限，台灣可能無法抵抗超過3個月。

至於台灣大選後可能的局勢變化，約67%美國專家與57%台灣專家認為今年可能爆發台海危機。約75%美國專家與66%台灣專家表示，雖然陸美緊張關係近來漸見緩和，但不足以顯著降低台海危機的可能性。如陸方認為台灣大選結果不利北京，約40%專家認為北京會檢視新總統的政策以採取行動，逾半數專家認為大陸不會靜觀其變。近半數台灣專家預料，大陸可能就此在今年底前，對台灣採取非軍事的脅迫行動。