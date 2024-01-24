開車進景區入油需購門票？　官方稱誤會

內地有民眾近日在網上發文表示，其自駕駛前往四川省涼山州瀘沽湖景區入油時，被要求購買景區門票，認為油站建在景區內不合理。該景區管理局周一（22日）強調，若司機只是進景區入油，就不會收費；又指事件屬誤會，已跟事主溝通解釋並道歉，事主亦已刪掉網上發文，並稱事情已得到妥善處理。

該名來自廣西的事主周日（21日）在社交平台發影片稱，當開車到上述景區入油時，被要求購買2人共140元人民幣（約155港元）的門票。景區管理局工作人員周一表示，因前往瀘沽湖的遊客多是自駕，景區內設置了油站方便遊客，「並不是加油站修（建）在景區內，而是景區內提供了一個加油站」。工作人員表示，若遊客不在景區內停留、遊玩，可向現場工作人員說明並登記。具體做法是遊客先買門票，入油後離開景區時憑證退回門票費。工作人員指出，景區內油站離收費處約5.3公里，開車只需約10分鐘，若車主入油後1小時內離開，景區都會將門票錢退回。

另因S307省道約有28公里的路段穿過瀘沽湖景區，「過境」車輛向工作人員說明後，在2小時內通行也毋須實際支付入場費。事主當日並未事先說明自己只是在景區入油，因此被誤當遊客。景區工作人員又表示，事發後已對收費站全體工作人員開展培訓，要求以後主動告知遊客進入景區加油、過境、遊玩等不同情況的方案。