民調揭近半數選民　樂見民進黨結束完全執政

台灣大選期間，民進黨多次指控大陸介入台灣選舉。台灣民意基金會周二（23日）公布民調報告，結果顯示1,083名20歲以上台灣選民中，有一半人認為大陸介選情況不嚴重，三成七人則認為嚴重。另有四成七人樂見民進黨結束完全執政，僅約三成三不樂見。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，多數台灣選民決定終結民進黨8年完全執政的意志堅定。

民調主題是「2024台灣總統選民的抉擇及其影響」，關於台灣人的政黨支持傾向，約三成一支持民進黨，兩成五支持國民黨，約兩成三支持民眾黨。此次由民進黨主席賴清德及其副手蕭美琴當選正副總統，但該黨的立委席位未過半。游盈隆指出，多數台灣選民決定終結民進黨8年完全執政的意志是堅定的，也有不少支持者對民進黨不再完全執政持樂觀其成或漠不關心的態度。

民調結果顯示 近六成人同意在立法會三黨不過半情況下應籌組聯合內閣，以求政局穩定，兩成二不同意。游盈隆指出，這項發現傳達一個訊息，就是絕大多數民眾期盼選後政局穩定，跨政黨聯合內閣是必要的安排。該調查自上周一（15日）至上周三（17日）進行，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。